Події

15:52 24.07.2023

СБУ встановила особи ще 11 військових РФ, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями Бучі

2 хв читати
СБУ встановила особи ще 11 військових РФ, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями Бучі

Служба безпеки України встановила особи і повідомила про підозру ще 11 російським військовим, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями під час окупації Бучі (Київська обл.).

"Служба безпеки встановила особи ще 11 російських військових, які вчиняли воєнні злочини на період тимчасової окупації частини Київської області. Було визначено, що це військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії з Росії (м. Кяхта, Республіка Бурятія)", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в понеділок.

За інформацією української спецслужби, під час захоплення с. Мотижин Бучанського району російські військові проводили каральні рейди на території населеного пункту. "В одному з таких "рейдів" фігуранти рухалися в колоні бронетехніки рф і відкрили вогонь по двох легкових автомобілях із мирними жителями. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців - обидва водії та пасажири", - наголошується в повідомленні.

За даними слідства, злочинними діями окупантів командував командир відділення лейтенант Олександр Рибас, а безпосередньо виконували його вказівку лейтенант Сергій Тихоньких, сержант Валех Ємінов, сержант Антон Буренок, молодший сержант Дмитро Галсанов, молодший сержант Владислав Матвєєв, єфрейтор Роман Ігумнов, єфрейтор Захар Петров, рядовий Геннадій Плотніков, рядовий Микола Бушуєв, військовослужбовець Трохим Іванов.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили російським військовим про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

 

Теги: #сбу #військові_злочини #окупанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:45 24.07.2023
СБУ затримала бізнесмена, який намагався дати 1 млн грн хабара співробітнику служби

СБУ затримала бізнесмена, який намагався дати 1 млн грн хабара співробітнику служби

13:24 24.07.2023
СБУ розслідує спроби російських ексвласників одного з українських банків обійти санкції РНБО

СБУ розслідує спроби російських ексвласників одного з українських банків обійти санкції РНБО

10:35 24.07.2023
СБУ затримала російського агента, який створив мережу інформаторів у Херсоні

СБУ затримала російського агента, який створив мережу інформаторів у Херсоні

16:57 20.07.2023
Український персонал ЗАЕС відмовляється виконувати злочинний наказ із запуску блоку №4 - "Енергоатом"

Український персонал ЗАЕС відмовляється виконувати злочинний наказ із запуску блоку №4 - "Енергоатом"

19:09 19.07.2023
Російські окупанти переобладнують цивільні об'єкти на тимчасово захоплених територіях під власні потреби

Російські окупанти переобладнують цивільні об'єкти на тимчасово захоплених територіях під власні потреби

18:12 19.07.2023
Баканов через рік після звільнення з СБУ став адвокатом

Баканов через рік після звільнення з СБУ став адвокатом

14:33 19.07.2023
СБУ знешкодила три угруповання, які незаконно переправляли українців за кордон

СБУ знешкодила три угруповання, які незаконно переправляли українців за кордон

10:39 18.07.2023
СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн

СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн

11:20 17.07.2023
СБУ розкриє всі деталі "бавовни" на Кримському мосту після перемоги - речник

СБУ розкриє всі деталі "бавовни" на Кримському мосту після перемоги - речник

14:46 14.07.2023
На Прикарпатті затримано місцевого жителя, який адміністрував прокремлівську групу соцмережі "Вконтакте"

На Прикарпатті затримано місцевого жителя, який адміністрував прокремлівську групу соцмережі "Вконтакте"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На бердянському напрямку українські воїни просунулися в глибину противника від 350 м до 1,4 км

Постраждалих від нічної атаки дронами Одеської області семеро, один у реанімації - ОВА

Очільника Державної судової адміністрації викрито на підбурюванні до давання хабара суддям Верховного Суду

Наєв: Наразі поступово відбувається посилення ППО на сумському напрямку

ДБР затримало в Києві колишнього одеського військкома

ОСТАННЄ

Відновлення України буде наймасштабнішим бізнес-проєктом у Європі в XXI столітті - Шмигаль на зустрічі з послом Канади

На бердянському напрямку українські воїни просунулися в глибину противника від 350 м до 1,4 км

Найближчими днями до Одеси прибуде місія ЮНЕСКО для здійснення оцінки пошкоджень об'єктів культурної спадщини - Мінкультури

ТЧХУ передало ємності для води в Херсонську область, яка постраждала від руйнування Каховської ГЕС

У суботу в Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів - ЦГО ім. Срезневського

Постраждалих від нічної атаки дронами Одеської області семеро, один у реанімації - ОВА

Очільника Державної судової адміністрації викрито на підбурюванні до давання хабара суддям Верховного Суду

Найближчими днями в західних, північних і центральних областях очікуються дощі

Наєв: Наразі поступово відбувається посилення ППО на сумському напрямку

Окупанти обстріляли Середину-Буду і два прикордонні села, жертв немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА