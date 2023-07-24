СБУ встановила особи ще 11 військових РФ, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями Бучі

Служба безпеки України встановила особи і повідомила про підозру ще 11 російським військовим, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями під час окупації Бучі (Київська обл.).

"Служба безпеки встановила особи ще 11 російських військових, які вчиняли воєнні злочини на період тимчасової окупації частини Київської області. Було визначено, що це військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії з Росії (м. Кяхта, Республіка Бурятія)", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в понеділок.

За інформацією української спецслужби, під час захоплення с. Мотижин Бучанського району російські військові проводили каральні рейди на території населеного пункту. "В одному з таких "рейдів" фігуранти рухалися в колоні бронетехніки рф і відкрили вогонь по двох легкових автомобілях із мирними жителями. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців - обидва водії та пасажири", - наголошується в повідомленні.

За даними слідства, злочинними діями окупантів командував командир відділення лейтенант Олександр Рибас, а безпосередньо виконували його вказівку лейтенант Сергій Тихоньких, сержант Валех Ємінов, сержант Антон Буренок, молодший сержант Дмитро Галсанов, молодший сержант Владислав Матвєєв, єфрейтор Роман Ігумнов, єфрейтор Захар Петров, рядовий Геннадій Плотніков, рядовий Микола Бушуєв, військовослужбовець Трохим Іванов.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили російським військовим про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.