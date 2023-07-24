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12:53 24.07.2023

Очільника Державної судової адміністрації викрито на підбурюванні до давання хабара суддям Верховного Суду

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Очільника Державної судової адміністрації викрито на підбурюванні до давання хабара суддям Верховного Суду

Голову Державної судової адміністрації України (ДСА) викрито на підбурюванні до давання хабара суддям Верховного Суду, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили голову Державної судової адміністрації України на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства", - ідеться в повідомленні САП у понеділок.

За інформацією САП, у межах досудового розслідування встановлено, що керівник ДСА України в березні поточного року одержав від фізичної особи $7,5 тис. Частину цих коштів він мав залишити собі, а $5 тис. нібито передати суддям за винесення рішення на користь комерційного підприємства.

"У подальшому голова ДСА повідомляв особу про те, що питання вирішується і що він спілкувався про обставини справи з головою Верховного Суду. Водночас затримку у прийнятті рішення пояснював об'єктивними причинами", - зазначено в повідомленні.

У прокуратурі інформують, що після викриття ексголови Верховного Суду голова ДСА продовжував переконувати, що обумовлене рішення буде прийнято і "з цього приводу він планує поспілкуватися з головою одного з касаційних судів".

Наразі тривають першочергові слідчі дії, зокрема обшуки за місцем роботи голови ДСА України. Попередня кваліфікація його дій - ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України (замах на вчинення злочину, підбурювання, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, шахрайство).

Теги: #суд #сап #дса

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