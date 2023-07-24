Наєв: Наразі поступово відбувається посилення ППО на сумському напрямку

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив про посилення протиповітряної оборони на північному напрямку.

"Наша система протиповітряної оборони певною мірою залежить від міжнародної воєнно-технічної допомоги. Тож, ми підвищуємо рівень захищеності об’єктів критичної інфраструктури в межах тих ресурсів, які отримуємо. Наразі поступово відбувається посилення протиповітряної оборони на сумському напрямку. Зокрема, ми додатково задіяли декілька вогневих груп, які озброєні крупнокаліберними кулеметами з коліматорними та тепловізійними прицільними комплексами, аби працювати по повітряних цілях, зокрема вночі", - наводить слова Наєва командування Об'єднаних сил у телеграм-каналі.

За словами Наєва, групи також обладнані прожекторними установками. Він також поінформував, що перебуваючи на одній із вогневих позицій особисто спостерігав роботу екіпажів цих мобільних вогневих груп під час нападу ворожих безпілотників.

"Але щоб українське небо було більш захищеним, необхідна додаткова допомога від західних партнерів", - сказав він.