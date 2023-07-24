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06:15 24.07.2023

Резніков очікує, що до весни 2024 року пілоти зможуть літати на F-16 у небі над Україною – ЗМІ

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Резніков очікує, що до весни 2024 року пілоти зможуть літати на F-16 у небі над Україною – ЗМІ

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться у серпні, а до весни наступного року, за його очікуваннями, пілоти зможуть експлуатувати винищувачі в повітряному просторі України, про це він розповів в інтерв'ю CNN.

Рєзніков заявив, що навчання українських пілотів F-16 почнеться в серпні і займе "мінімум 6 місяців", він також додав, що Україні все ще потрібна деяка інфраструктура для винищувачів.

"Міністр оборони сказав, що, за його оптимістичними прогнозами, навесні наступного року пілоти зможуть експлуатувати F-16 у небі над Україною", - передає телеканал.

В ході інтерв'ю він заявив, що ці винищувачі безумовно допомогли б Україні домогтися більшого прогресу в контрнаступі.

"Якщо у вас є більш складна та сучасна зброя, вона буде більш ефективною", - сказав Резніков.

За словами міністра, передбачається, що навчання пройде у Данії та Нідерландах, і можливо, у Великій Британії чи Польщі.

Резніков уточнив, що воно включатиме інтенсивні заняття для технічних фахівців, заявивши, що "технічне обслуговування літаків - "серйозне завдання"".

 

Теги: #україна #навчання #f_16

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