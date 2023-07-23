Сили оборони за добу знищили 9 із 17 крилатих ракет противника

Сили оборони за минулу добу знищили 9 із 17 крилатих ракет, застосованих російськими окупаційними військами на території України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ ситуацію станом на 18:00 неділі.

"Протягом доби російські окупанти завдали ракетного удару по території України, застосувавши 17 крилатих і 2 балістичні ракети. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил було знищено 9 крилатих ракет", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Крім того, як інформує Генштаб, "ворог завдав 26 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах".

"На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, релігійні споруди та інша цивільна інфраструктура. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголошується в повідомленні Генштабу.