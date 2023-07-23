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18:45 23.07.2023

Генпрокурор: Участь Білоруського Червоного Хреста в депортації українських дітей є співучастю в міжнародному злочині

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Генпрокурор: Участь Білоруського Червоного Хреста в депортації українських дітей є співучастю в міжнародному злочині

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування можливої участі Білоруського Червоного Хреста в примусовій депортації українських дітей з окупованих Росією територій до Білорусі, повідомив український генеральний прокурор Андрій Костін.

"Участь Білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих рф територій до білорусі є співучастю у скоєнні міжнародного злочину. Ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій, а також Основоположні принципи Руху Червоного Хреста", - написав Костін у твіттері в неділю.

При цьому Костін висловив сподівання, що "МКЧХ (Міжнародний Комітет Червоного Хреста - ІФ-У) розгляне це порушення доброчесності і вживе відповідних заходів".

"Зі свого боку, ми розпочали розслідування, аби забезпечити відповідальність за кожен випадок насильницького переміщення та/або депортації українських дітей", - наголосив Костін.

Теги: #діти #білорусь #депортація

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