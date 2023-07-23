Унаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено понад 40 будівель - мерія

Унаслідок ворожої нічної атаки в Одесі пошкоджено понад 40 будівель, комунальні служби працюють на місцях події, повідомляють у телеграм-каналі Одеської мерії "Одеса. Офіційно".

"Більше 40 будівель понівечено в Одесі в результаті нічного обстрілу. На всіх локаціях працюють комунальні служби", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в неділю.

Крім цього, директорка департаменту освіти Олена Буйневич повідомила, що внаслідок атаки в місті пошкоджено п'ять закладів дошкільної освіти.

Як повідомлялося, в ніч на 23 липня ворог атакував Одеську область п'ятьма видами ракет, задіяли "Калібри", "Онікси", Х-22 і дві модифікації балістичних ракет "Іскандер", значну частину їх збито. Відомо про одного загиблого і 22 постраждалих.

Станом на 11:00 неділі в лікарнях Одеси перебувають троє постраждалих.

Зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено будівлі в історичному центрі Одеси.