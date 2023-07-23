У понеділок в Україні опади не очікуються

У понеділок, 24 липня, на всій території України без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, у південній частині 17-22°; вдень 24-29°, на Закарпатті та півдні України до 32°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, у Києві 24 липня найвища температура вдень була 34,9° у 2009 р., найнижча вночі 6,5° у 1885 р.

У вівторок, 25 липня, у західних і північних, удень місцями і в центральних областях України короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура в південних областях вночі 20-25°, вдень 34-39°; на решті території вночі 15-20°, вдень 29-34°.

У Києві у вівторок уночі без опадів, удень короткочасні дощі, грози. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.