Події

11:13 23.07.2023

За Одесу обов'язково буде відповідь російським терористам - Зеленський

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За Одесу обов'язково буде відповідь російським терористам - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл Одеси, запевнивши, що російським терористам обовʼязково буде відповідь.

"Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору... Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. За Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь", - написав він у своєму телеграм-каналі в неділю.

Глава держави зазначив, що всім, хто постраждав від цієї чергової терористичної атаки, надають допомогу.

"Я вдячний усім, хто допомагає людям, і всім, хто думками та емоціями – з Одесою. Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло", - наголосив Зеленський.

Теги: #удар #одеса #реакція #зеленський

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