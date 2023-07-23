Бойові втрати армії РФ за добу становили 630 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 630 окупантів, 29 артилерійських систем, 14 БПЛА, 11 танків, 9 бронемашин, 4 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби ППО, 18 од. автомобільної та спецтехніки, повідомляється у зведенні, опублікованому на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.23 орієнтовно склали: близько 241 960 (+630) осіб ліквідовано, танків 4151 (+11) од., бойових броньованих машин - 8105 (+9) од., артилерійських систем – 4658 (+29) од., РСЗВ – 697 (+4) од., засоби ППО – 451 (+3) од., літаків – 315 (+0) од., гелікоптерів – 310 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3958 (+14), кораблі /катери ‒ 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 7172 (+13) од, спеціальна техніка ‒ 696 (+5)", - сказано у зведенні.

Дані уточнюються.