Україна звернулася з пропозицією скликати раду "Україна-НАТО" у зв'язку із ситуацією в Чорному морі

Україна звернулася з пропозицією невідкладно зібрати раду Україна-НАТО у зв'язку із ситуацією в Чорному морі, сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

"Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки з розблокування та забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень - рівень Ради "Україна - НАТО". І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса з пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. Днями зустріч відбудеться", - сказав він.

За його словами, під час розмови, що відбулася в суботу з Генсеком НАТО, "говорили про безпекову ситуацію, зокрема про російські агресивні кроки в Чорному морі. Будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів, означатиме проблеми з відповідними наслідками для всіх у світі".