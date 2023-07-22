Події

21:32 22.07.2023

Україна звернулася з пропозицією скликати раду "Україна-НАТО" у зв'язку із ситуацією в Чорному морі

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Україна звернулася з пропозицією скликати раду "Україна-НАТО" у зв'язку із ситуацією в Чорному морі

Україна звернулася з пропозицією невідкладно зібрати раду Україна-НАТО у зв'язку із ситуацією в Чорному морі, сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

"Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки з розблокування та забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень - рівень Ради "Україна - НАТО". І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса з пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. Днями зустріч відбудеться", - сказав він.

За його словами, під час розмови, що відбулася в суботу з Генсеком НАТО, "говорили про безпекову ситуацію, зокрема про російські агресивні кроки в Чорному морі. Будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів, означатиме проблеми з відповідними наслідками для всіх у світі".

Теги: #відеозвернення #зеленський

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