Події

12:51 22.07.2023

Окупанти повідомляють про вибухи на складі боєприпасів у Криму внаслідок атаки дрона

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Так звана влада окупованого Криму повідомляє про детонацію на складі боєприпасів у Красногвардійському районі внаслідок атаки безпілотника ЗСУ, інформують російські ЗМІ в суботу.

За твердженням окупантів, руйнувань і постраждалих, за попередніми даними, немає, проте евакуюють населення 5-кілометрової зони від місця вибухів і призупинено рух на Кримській залізниці.

За повідомленнями соцмереж, у суботу, крім атаки по нафтобазі й аеродрому, сталася пожежа на залізничній станції в Октябрському.

Теги: #крим #вибухи

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