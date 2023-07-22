Окупанти повідомляють про вибухи на складі боєприпасів у Криму внаслідок атаки дрона

Так звана влада окупованого Криму повідомляє про детонацію на складі боєприпасів у Красногвардійському районі внаслідок атаки безпілотника ЗСУ, інформують російські ЗМІ в суботу.

За твердженням окупантів, руйнувань і постраждалих, за попередніми даними, немає, проте евакуюють населення 5-кілометрової зони від місця вибухів і призупинено рух на Кримській залізниці.

За повідомленнями соцмереж, у суботу, крім атаки по нафтобазі й аеродрому, сталася пожежа на залізничній станції в Октябрському.