Окупанти вночі та в п'ятницю обстріляли Краматорськ, пошкоджено промпідприємства, без жертв - міськрада

Промислові підприємства зазнали пошкоджень унаслідок ракетних ударів по м. Краматорську Донецької області з боку російських окупантів у п'ятницю та в ніч на суботу, повідомляється в телеграм-каналі Краматорської міської ради.

"Цієї ночі росіяни вдарили по території нашого міста, руйнувань зазнали приватні промислові підприємства. Гатили ракетами з С-300. Також Краматорськ зазнав удару минулої доби вдень. Так само били по нашій промисловості. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих", - ідеться в повідомленні.