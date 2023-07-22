Події

11:07 22.07.2023

Окупанти вночі та в п'ятницю обстріляли Краматорськ, пошкоджено промпідприємства, без жертв - міськрада

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Промислові підприємства зазнали пошкоджень унаслідок ракетних ударів по м. Краматорську Донецької області з боку російських окупантів у п'ятницю та в ніч на суботу, повідомляється в телеграм-каналі Краматорської міської ради.

"Цієї ночі росіяни вдарили по території нашого міста, руйнувань зазнали приватні промислові підприємства. Гатили ракетами з С-300. Також Краматорськ зазнав удару минулої доби вдень. Так само били по нашій промисловості. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #краматорськ #обстріли

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