Жителя Великого Бурлука поранено внаслідок ворожого обстрілу

За минулу добу ворожих обстрілів з артилерії та мінометів зазнали прифронтові та прикордонні населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У смт Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення отримав 30-річний цивільний, госпіталізований, стан середній", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в результаті мінометних обстрілів неподалік сіл Морозова Долина і Лемещине загорілися пшеничні поля. Поблизу с.Благодатне зафіксовано влучання в землю ворожої ракети С-300. Обійшлося без руйнувань і постраждалих. У Вовчанську ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.