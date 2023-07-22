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05:36 22.07.2023

Байден має намір призначити нового главу ВМС США

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Байден має намір призначити нового главу ВМС США

Президент Джо Байден висунув на посаду керівника Військово-морських сил США адмірала Лізу Франчетті, повідомляє Білий дім.

"Сьогодні президент Джо Байден оголосив про свій намір призначити наступних чотирьох осіб на ключові посади у збройних силах США... Кандидат на посаду начальника військово-морських операцій: адмірал Ліза Франкетті", - йдеться у повідомленні.

За даними видання Reuters, рішення Байдена стало несподіванкою. Співробітники Пентагону очікували, що посаду отримає адмірал Семюель Папаро, який очолює військово-морські сили в Тихому океані і має досвід боротьби з загрозою з боку Китаю.

Водночас американський лідер зазначив, що кандидат Франчетті протягом своєї кар'єри продемонструвала великий досвід як в оперативній, так і політичній сфері.

"Вона є другою жінкою в історії ВМС США, яка отримала звання чотиризіркового адмірала, і після затвердження її на цій посаді вона знову увійде в історію як перша жінка на посаді начальника Військово-морських операцій та в Об'єднаному комітеті начальників штабів", – сказав Байден.

Франчетті служить у американському флоті з 1985 року. Нині вона обіймає посаду заступника начальника Військово-морських операцій.

Теги: #сша #вмс #глава #україна

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