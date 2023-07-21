Арахамія ініціював опитування про заборону виїзду родин держслужбовців під час війни

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія задався питанням, чи необхідно ввести в закон про державну службу норму для всіх чиновників, згідно з якою вони зобов'язані тримати свої сім'ї в Україні.

Арахамія створив у телеграм-каналі анонімне опитування, у якому передплатники можуть висловити згоду або незгоду з цією пропозицією, оскільки ця норма "не стосується роботи на держслужбі".

Дотепер проголосувало понад 27 тис. осіб, із них 64% підтримують думку, що держслужбовці мають тримати свої сім'ї в Україні під час війни, і цю норму потрібно закріпити в законі про держслужбу.