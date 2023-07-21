Терориста Гіркіна в РФ заарештували на два місяці за "заклики до екстремізму"

Міщанський суд Москви за клопотанням слідства відправив під арешт до 18 вересня терориста Ігоря Гіркіна (псевдонім "Стрєлков"), який упродовж кількох років був членом терористичної організації "ДНР", що діяла на окупованих територіях України, а також є обвинувачуваним у справі про збитий авіалайнер Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17.

За інформацією росЗМІ, Гіркіна (Стрєлкова) затримали в рамках кримінальної справи про заклики до здійснення екстремістської діяльності (ч.2 ст.280 КК РФ).

Гіркін не визнає провину і зі слідством не співпрацює, а як запобіжний захід погоджувався на домашній арешт, оскільки, за його заявою, має проблеми зі здоров'ям і до того ж перебуває в розшуку за лінією Інтерполу.

Справу, за якою затримали Гіркіна, було порушено 18 липня. Претензії до нього виникли у слідства через два пости в телеграмі, повідомляють росЗМІ.

У листопаді 2022 року Окружний суд Гааги визнав винним Гіркіна, ще одного росіянина й одного українця в катастрофі малайзійського "Боїнга" в небі над Донбасом у липні 2014 року. Суд усіх трьох заочно засудив до довічного ув'язнення.