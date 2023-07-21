Події

17:33 21.07.2023

Кількість жертв удару по Будинку культури на Чернігівщині зросла до двох - голова ОВА

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Кількість жертв унаслідок ворожого удару по Будинку культури в одному з населених пунктів Чернігівської області зросла до двох, із-під завалів дістали тіло ще однієї жінки, повідомляє голова ОВА В'ячеслав Чаус.

"З-під завалів будинку культури дістали тіло другої жінки", - написав Чаус у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомлялося, унаслідок ракетного удару по Чернігівській області в одному з населених пунктів пошкоджено будівлю місцевого Будинку культури. Раніше під завалами рятувальники виявили тіло жінки.

 

Теги: #жертви #чернігівська_область #ракетний_удар

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