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16:55 21.07.2023

Рада розгляне заяву Ткаченка про відставку на найближчому засіданні - Стефанчук

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Рада розгляне заяву Ткаченка про відставку на найближчому засіданні - Стефанчук

Заява Олександра Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики України вже надійшла до Верховної Ради і парламент планує розглянути її на найближчому пленарному засіданні, повідомив у п'ятницю спікер Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики України за власною ініціативою. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні", - написав Стефанчук на своїй фейсбук-сторінці.

Водночас у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Стефанчук уточнив, що цю заяву Ткаченка вже зареєстровано в Раді.

Крім того, відповідаючи на запитання про можливих кандидатів на посаду міністра культури та інформаційної політики, голова ВР зазначив: "Кандидатури вноситимуться в порядку, передбаченому Конституцією України та законом України "Про Кабінет Міністрів України", але спочатку Верховна Рада повинна розглянути заяву міністра (про відставку - ІФ-У), і лише після цього розглядатиметься питання про його наступника".

 

Теги: #рада #звільнення #ткаченко

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