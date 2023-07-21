Події

16:04 21.07.2023

В Україну прибув глава МЗС Гватемали

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Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила про зустріч із міністром закордонних справ Гватемали Маріо Букаро, який прибув із візитом в Україну.

"Була плідна зустріч із міністром закордонних справ Гватемали Маріо Букаро. Сьогоднішній візит в Україну є переконливою ознакою унікальної природи відносин і дружби між Україною та Гватемалою. Ми обговорили підготовку до третього саміту "Кримської платформи" та кроки з реалізації Формули миру президента Зеленського", - написала вона у твіттері.

Теги: #гватемала #україна #міністр

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