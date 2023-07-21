Події

14:15 21.07.2023

Зеленський доручив керівництву ЗСУ, ВМС і Мінінфраструктури підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору"

1 хв читати
Зеленський доручив керівництву ЗСУ, ВМС і Мінінфраструктури підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору"

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Ставка. Продовжуємо системну роботу із захисту наших портів та інфраструктури зернової ініціативи. Розуміємо ризики, загрози, перспективи. Доповіді командувача ВМС Неїжпапи та віцепрем'єра Кубракова. Главкому Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову - підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору". МЗС - напрацювати аналогічні дипломатичні кроки", - повідомив президент у телеграм-каналі.

На Ставці заслухали також доповіді головнокомандувача ЗСУ Залужного і командувачів оперативних напрямків військ Сирського та Тарнавського про актуальну ситуацію на полі бою, аналітичні доповіді розвідок щодо задумів противника на коротку й тривалу перспективу.

Крім того, учасники обговорили постачання, логістику та виробництво зброї для ЗСУ. "Міністр Резніков, командувач Гуляк, міністр Камишін", - написав Зеленський.

"Північний кордон. Тримаємо під пильним контролем діяльність найманців у Білорусі. Доповіді ГУР МО, СЗР, ДПСУ", - додав він.

За словами глави держави, триває також комплексна перевірка роботи військкоматів. "Заслухали проміжний звіт, до кінця місяця очікуємо результатів інспекції", - резюмував президент.

Теги: #ставка #доручення #зернова_ініціатива

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:33 20.07.2023
Кулеба закликав Євросоюз і держави ЄС терміново розширити всі наявні шляхи для українського експорту зернових

Кулеба закликав Євросоюз і держави ЄС терміново розширити всі наявні шляхи для українського експорту зернових

13:55 20.07.2023
Посол України в Туреччині: Сподіваємося, що турецька сторона проведе переговори з РФ і зможе переконати її повернутися до "зернової угоди"

Посол України в Туреччині: Сподіваємося, що турецька сторона проведе переговори з РФ і зможе переконати її повернутися до "зернової угоди"

12:45 19.07.2023
Зеленський: РФ свідомо завдає ударів по інфраструктурі зернової ініціативи

Зеленський: РФ свідомо завдає ударів по інфраструктурі зернової ініціативи

10:40 19.07.2023
Новий маршрут експорту української с/г продукції має пролягати через територіальні води Болгарії та Румунії - посол України в Туреччині

Новий маршрут експорту української с/г продукції має пролягати через територіальні води Болгарії та Румунії - посол України в Туреччині

23:32 18.07.2023
Росія намагається спровокувати політичні та міграційні кризи

Росія намагається спровокувати політичні та міграційні кризи

17:22 18.07.2023
Шмигаль: Пропонуємо продовжити роботу "зернової ініціативи" у тристоронньому форматі

Шмигаль: Пропонуємо продовжити роботу "зернової ініціативи" у тристоронньому форматі

14:02 18.07.2023
На засіданні Ставки розглянули питання безпеки портів і морського експорту зерна

На засіданні Ставки розглянули питання безпеки портів і морського експорту зерна

13:39 18.07.2023
ЄС працює з ООН і Туреччиною, щоб переконати Москву переглянути рішення про вихід із Чорноморської зернової ініціативи - дипломат

ЄС працює з ООН і Туреччиною, щоб переконати Москву переглянути рішення про вихід із Чорноморської зернової ініціативи - дипломат

14:00 17.07.2023
Ердоган заявив, що обговорюватиме з Путіним майбутнє "зернової угоди" - ЗМІ

Ердоган заявив, що обговорюватиме з Путіним майбутнє "зернової угоди" - ЗМІ

12:22 17.07.2023
Саботаж РФ "зернового коридору" не дозволив експортувати 25 млн тонн агропродукції - АМПУ

Саботаж РФ "зернового коридору" не дозволив експортувати 25 млн тонн агропродукції - АМПУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог випустив сім ракет по об'єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі, інформації про постраждалих поки немає - Гуменюк

На Чернігівщині внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлю будинку культури - ОК "Північ"

Президент звільнив Пристайка з двох обійманих посад

У Києві ракетна небезпека - голова КМВА

Київ за півтора року витратив понад 1,2 млрд грн на фінансування сил оборони - Кличко

ОСТАННЄ

САП і НАБУ з правоохоронцями Естонії та Франції викрили масштабне привласнення та легалізацію коштів, організовані ексдиректором ДП "Поліграфкомбінат"

Череватий про бахмутський напрямок: Використовуємо маневр і тактичне новаторство, щоб просуватися рівномірно і з мінімальними втратами

Під завалами будинку культури в Чернігівській області виявлено тіло жінки - голова ОВА

Ворог випустив до 4 ракет "Онікс" по Одеській області - речник ПС ЗСУ

Київрада на позачерговій сесії розгляне збільшення видатків на оборону - Кличко

Ворог випустив сім ракет по об'єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі, інформації про постраждалих поки немає - Гуменюк

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли 10 танків Leopard 1A5

На Чернігівщині внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлю будинку культури - ОК "Північ"

Президент звільнив Пристайка з двох обійманих посад

Міноборони України прийняло на озброєння/в експлуатацію 28 моделей українських БПЛА з лютого 2022 року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА