Зеленський доручив керівництву ЗСУ, ВМС і Мінінфраструктури підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору"

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Ставка. Продовжуємо системну роботу із захисту наших портів та інфраструктури зернової ініціативи. Розуміємо ризики, загрози, перспективи. Доповіді командувача ВМС Неїжпапи та віцепрем'єра Кубракова. Главкому Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову - підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору". МЗС - напрацювати аналогічні дипломатичні кроки", - повідомив президент у телеграм-каналі.

На Ставці заслухали також доповіді головнокомандувача ЗСУ Залужного і командувачів оперативних напрямків військ Сирського та Тарнавського про актуальну ситуацію на полі бою, аналітичні доповіді розвідок щодо задумів противника на коротку й тривалу перспективу.

Крім того, учасники обговорили постачання, логістику та виробництво зброї для ЗСУ. "Міністр Резніков, командувач Гуляк, міністр Камишін", - написав Зеленський.

"Північний кордон. Тримаємо під пильним контролем діяльність найманців у Білорусі. Доповіді ГУР МО, СЗР, ДПСУ", - додав він.

За словами глави держави, триває також комплексна перевірка роботи військкоматів. "Заслухали проміжний звіт, до кінця місяця очікуємо результатів інспекції", - резюмував президент.