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11:10 21.07.2023

Міноборони України прийняло на озброєння/в експлуатацію 28 моделей українських БПЛА з лютого 2022 року

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Міноборони України прийняло на озброєння/в експлуатацію 28 моделей українських БПЛА з лютого 2022 року

У період із 22 лютого 2022 року Міністерство оборони України прийняло на озброєння/в експлуатацію 28 моделей БПЛА різних типів українського виробництва, повідомляють на сайті Міноборони.

"Серед них, зокрема, дев'ять моделей дронів-камікадзе, серед яких три літакового типу, а також шість моделей FPV-дронів. Загальна кількість поставлених до Збройних сил України БпЛА і дронів в рамках закупівель Міноборони налічує тисячі одиниць", - ідеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що розвиток українського виробництва озброєння та військової техніки, зокрема розвідувальних, ударних дронів, дронів-камікадзе та баражувальних боєприпасів, є пріоритетом для Міноборони.

Також у Міноборони нагадали, що термін прийняття в експлуатацію нового озброєння і техніки скоротився з приблизно 2 років до 3-5 тижнів.

"Постачання БпЛА українського виробництва для потреб ЗСУ постійно зростає у геометричній прогресії. З низкою українських компаній підписано контракти на серійне виробництво 10 моделей БпЛА різних типів, найменування та обсяги не розкриваються з міркувань безпеки. Обсяги постачання визначені на підставі потреби, сформованої Генеральним штабом ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згідно з бюджетними приписами заборонено підписувати контракти на неіснуючі серійні моделі. Закупівля може здійснюватися виключно на підставі потреби від Генштабу ЗСУ.

Крім того, станом на 20 липня 2023 р. до Міністерства оборони надійшло дві пропозиції від підприємств, що входили до складу колишнього концерну "Укроборонпром" (після реорганізації - АТ "Українська оборонна промисловість"). Зокрема, у 2023 році з підприємством концерну підписано державний контракт на закупівлю розвідувального дрона.

Також повідомляється, що наразі завершено випробування єдиного дрона-камікадзе, розробником якого є одне з підприємств АТ "Українська оборонна промисловість". Здійснюється процедура допуску до експлуатації.

"Після завершення процедури допуску до експлуатації та визначення Генеральним штабом потреби в зазначеному безпілотному авіаційному комплексі ухвалюватиметься рішення про його закупівлю для ЗСУ", - пояснили в Міноборони.

Теги: #міноборони #бпла

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