Сили оборони ліквідували 680 окупантів, 18 артсистем, 15 БПЛА, 5 крилатих ракет, 4 танки, 6 бронемашин, 7 систем протиповітряної оборони, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ в п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.23 орієнтовно склали особового складу - близько 240690 (+680) осіб ліквідовано, танків - 4133 (+4) од, бойових броньованих машин - 8080 (+15) од, артилерійських систем – 4610 (+18) од, РСЗВ – 692 (+0) од, засоби ППО – 440 (+7) од, літаків – 315 (+0) од, гелікоптерів – 310 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3933 (+15), крилаті ракети 1298 (+5) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 7145 (+11) од., спеціальна техніка ‒ 686 (+1)", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.