Rheinmetall має намір захистити майбутній завод в Україні системами ППО у відповідь на погрози РФ

Генеральний директор німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер має намір захистити завод, який збираються збудувати в Україні, системами протиповітряної оборони, у відповідь на погрози російських чиновників розбомбити його, пише німецьке видання Bild у четвер.

"Такий завод, якщо його буде побудовано, стане... законною ціллю для Збройних сил РФ", - наводить видання слова представниці МЗС РФ Марії Захарової.

Як зазначає Bild, "загрози російських чиновників звучать не вперше", зокрема, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв раніше пообіцяв "салют із "Калібрів", якщо завод буде побудований.

У відповідь на подібні заяви генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що збирається захистити завод системами ППО власного виробництва концерну.

Він також додав, що головне завдання концерну - "підтримати наших українських партнерів у боротьбі за свободу та демократію і якнайшвидше задовольнити їхні нагальні потреби".

Як повідомлялося, раніше на початку 2023 року Rheinmetall повідомила газеті Rheinische Post, що сподівається відкрити на території України завод із виробництва бойових танків вартістю EUR200 млн ($218 млн), який здатний випускати близько 400 танків на рік.

В інтерв'ю CNN 10 липня Паппергер заявляв, що Rheinmetall планує відкрити завод із виробництва бронетехніки в Україні протягом найближчих 12 тижнів.

Також він повідомив, що на заводі будуватимуть і ремонтуватимуть бронетранспортери "Фукс". Цим заводом Rheinmetall управлятиме спільно з українським державним оборонним концерном "Укроборонпром".

У 2024 році компанія збільшить річний обсяг виробництва артилерійських снарядів зі 100 тис. до 600 тис. од., більша частина цієї продукції буде призначена для постачання в Україну.

За словами Паппергера, його компанія може забезпечити 60% артилерійських боєприпасів, вкрай необхідних Україні.