Події

00:34 21.07.2023

На Таврійському напрямку втрати ворога склали понад дві роти - Тарнавський

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На Таврійському напрямку втрати ворога склали понад дві роти - Тарнавський

Сили оборони мають певний успіх на Таврійському напрямку, за минулу добу кількість убитих та поранених у лавах російських окупантів становила понад два роти, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1312 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали понад дві роти", - написав він у четвер увечері в Telegram.
Окрім цього, українські захисники знищили п'ять складів боєприпасів та 15 одиниць військової техніки противника.
Зокрема, Силами оборони ліквідовані ББМ, гаубиця 2А65 "Мста-Б", гаубиця 2С19 "Мста-С", БПЛА "Орлан-10", протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра", РЕБ "Борисоглібськ" та автомобільна техніка.
 

Теги: #україна #ситуація #таврійський

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