Події

23:46 20.07.2023

Україна максимально активно працює над постачанням нових комплексів ПпО – Зеленський

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Україна максимально активно працює над постачанням нових комплексів ПпО – Зеленський

Україна максимально активно працює з партнерами з отримання нових комплексів ППО, здатних захистити Одесу, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На жаль, потужності українського ППО поки не вистачає, щоб захистити все українське небо. Ми максимально активно працюємо з партнерами заради додаткових комплексів ППО, які можуть забезпечити спокій та безпеку і нашій Одесі, і всім іншим містам, громадам нашої країни", - сказав він у відеозверненні у четвер.

Зеленський нагадав, що "тільки за чотири дні цього тижня, з понеділка, російські терористи вже застосували проти нашої держави і, значною мірою, саме проти Одеси та Одещини, Миколаєва та інших наших південних міст та громад майже 70 ракет різних типів, майже 90 шахідів".

Теги: #україна #одеська #ппо

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