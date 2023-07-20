Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС 31 людина загинула – Клименко

Число загиблих внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції збільшилося до 31, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Що стосується загиблих: у нас на сьогоднішній день загиблих 31 особа. 29 - це Херсонська область і двоє громадян загинули в Миколаївській області", - сказав Клименко.

Він зазначив, що остаточний підрахунок матеріальних втрат ще не завершено.

"Дуже важко за ці місяці порахувати, скільки ми втратили можливого врожаю, скільки ми втратили приватних господарств, а це і виноградники, і баштанні культури, які росли на цій території, скільки ми втратили можливостей по воді", – зазначив глава МВС.

Клименко вважає, що основною проблемою є забезпечення в подальшому доступу громадян до води.