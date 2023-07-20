Акціонери Сенс Банку повідомили НБУ про намір оскаржити його націоналізацію в суді

Національний банк України отримав повідомлення від акціонерів Сенс Банку (Київ, раніше - Альфа-Банк) про намір оскаржити процедуру його націоналізації, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Національний банк готовий до будь-якого розвитку подій і рішення, яке ухвалювали сьогодні, обґрунтоване, затверджене в чіткій відповідності встановленій процедурі та за наявності всіх визначених законодавством підстав", - сказав він на брифінгу в четвер.

Пишний нагадав, що закон зобов'язує НБУ ухвалити рішення про виведення банку з ринку для подальшої націоналізації, якщо до мажоритарних акціонерів застосовано блокувальні санкції, і це становить загрозу правам вкладників і кредиторів.

На думку глави НБУ, після націоналізації належить "дуже глибоко проаналізувати, що там у шафі" в Сенс Банку, щоб забезпечити його стійку і прибуткову роботу.

До сьогодні, тепер уже ексакціонери Сенс Банку поки що не прокоментували рішення НБУ про виведення банку з ринку і початок його націоналізації.

Водночас у середині червня прямий мажоритарний акціонер ABH Holdings SA. (ABHH, Люксембург) заявив, що буде шукати захисту в рамках двосторонньої угоди про захист інвестицій Бельгія-Люксембург-Україна в разі, якщо Україна націоналізує Сенс Банк, що має на увазі подання позову в міжнародний суд у разі відмови країни від добровільної компенсації втрачених інвестицій.

"У разі націоналізації Сенс Банку збитки для ABHH будуть значними, тому ABHH буде вживати відповідні заходи з погляду як національного, так і міжнародного права і наявних договорів, щоб їх компенсувати", - йшлося в заяві холдингу.

Він наголошував, що націоналізація призведе до збитків для осіб, які не перебувають під санкціями, включно з власниками облігацій і непідсанкційними акціонерами ABHH. Згідно зі структурою капіталу холдингу, йдеться про The Mark Foundation for Cancer Research та італійський Unicredit s.p.a., яким належить відповідно 3,8736% і 9,9%, а також про власника єврооблігацій ABHH орієнтовно на $400 млн.

Основними акціонерами ABHH є Михайло Фрідман, який потрапив під українські санкції, - 32,8632%, Петро Авен - 12,4018% і Андрій Косогов - 40,9614%, за частками яких Нацбанк ще у квітні минулого року призначив довіреною особою ексміністра фінансів Болгарії Симеона Дянкова.

Раніше цього тижня ABHH заявляв, що досяг домовленості про продаж за $1 75,6% акцій Сенс Банку міжнародному інвестору, і вважає збереження банку в приватній власності найкращим варіантом.

Сенс Банк на початку травня цього року з активами 97,19 млрд грн посідав 10-те місце серед усіх 65 українських банків. Статутний капітал банку становив 28,726 млрд грн, а власний капітал - 7,49 млрд грн.

Верховна Рада наприкінці травня цього року ухвалила закон, який передбачає націоналізацію банку як системного на підставі наявності підсанкційних осіб серед його основних акціонерів.