Інтерфакс-Україна
Події
20:36 06.05.2025

Мер Надвірної ініціює націоналізацію "Нафтохіміка Прикарпаття" через екозагрозу його очисних споруд

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Голова Надвірнянської міської ради Зіновій Андрійович ініціює націоналізацію ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" через загрозу екологічної катастрофи у зв’язку з ризиками роботи очисних споруд, які перебувають у власності підприємства.

"Хочу наголосити, що ми надіслали лист на засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України щодо націоналізації заводу "Нафтохімік Прикарпаття", – написав Андрійович у своєму Facebook у вівторок за результатами засідання Конгресу в Івано-Франківській області 5 травня.

Мер пояснив, що питання ризиків роботи очисних споруд дуже актуальне, оскільки щодня понад 6000 м³ стоків перекидаються з Надвірної на біологічну переробку, і у випадку їхньої зупинки усі неочищені стоки потрапляють у річку Ворону, далі – в Дністер, а звідти – в Чорне море.

Водночас Андрійович акцентував, що з січня цього року підприємство, 74% акцій якого належить приватним акціонерам, взагалі не фінансується.

За його словами, місцева влада робить все можливе, щоб підтримувати роботу очисних споруд, а також працює над будівництвом нових, для чого відвела земельну ділянку площею 6 га та зробила пакет кошторисної документації.

Втім, мер зазначає, що вартість нових очисних споруд становить 300 млн грн, і це непідйомне навантаження як для громади, так і для області.

Він додав, що місцева влада неодноразово зверталася з питання роботи очисних споруд до уряду, народних депутатів, міністерств енергетики та економіки, а також до Офісу президента. Також, за його словами, питання оперативно розглянули на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Закликаю усі гілки влади долучитися до вирішення цієї надзвичайно важливої проблеми", – резюмував Андрійович.

Згідно з інформацією в "Прозоро.Продажі", на 12 травня запланований черговий приватизаційний аукціон з продажу 26% акцій "Нафтохімік Прикарпаття". Стартова ціна – 426,46 млн грн. Попередні продажі не відбулися.

Як повідомлялося, сумарний дохід підприємства за перше півріччя 2024 року становив - 47,072 млн грн, у 2023 році - 114,814 млн грн, у 2022 році - 265,56 млн грн, у 2021 році - 2 млрд 179,486 млн грн.

Середня кількість співробітників на літо 2024 року - 522.

"Нафтохімік Прикарпаття" має у своєму розпорядженні резервуари для приймання та зберігання нафти, а його потужності з первинної переробки нафти простоюють понад 10 років, виробництво нафтопродуктів не здійснюється.

У звіті керівництва "Нафтохімік Прикарпаття" за третій квартал 2024 року зазначено, що реконструкцію та модернізацію підприємства зупинено у зв'язку з фінансовою кризою, хоча й проводяться роботи з підтримання технологічного обладнання в робочому стані, вчасно виплачується заробітна плата.

"Нафтохімік Прикарпаття" контролює група компаній, пов'язаних з ексакціонерами ПриватБанку, яким належить понад 70% акцій товариства, держава в особі Фонду держмайна України - 26% акцій.

 

 

Теги: #націоналізація #ініціатива #нпз

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