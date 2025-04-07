Інтерфакс-Україна

Події

17:16 07.04.2025

Україна націоналізувала активи російського олігарха Дерипаски більш як на 2 млрд грн – СБУ

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Україна націоналізувала активи російського олігарха Дерипаски більш як на 2 млрд грн – СБУ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід України продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска, повідомляється на сайті Служби безпеки України у понеділок.

"Йдеться про понад 550 тис. тонн бокситів і глинозему, якого було виготовлено в Україні ще до початку повномасштабної війни. Відтоді вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину. Загальна вартість націоналізованих активів становить понад 2 млрд грн. Цю продукцію використовували на російських заводах олігарха для виплавки алюмінію, з якого виробляють складові до балістичних ракет, бойових дронів та радіолокаційних систем", - йдеться в повідомленні.

В спецслужбі відзначили, що Дерипаска входить до найближчого оточення Путіна та є одним з головних спонсорів війни РФ проти України.

"За матеріалами справи, націоналізовані боксити і глинозем належали йому через підконтрольну компанію, зареєстровану в одній із країн Євросоюзу. Ця комерційна структура виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства. На початку 2023 року українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відправку цієї сировини", - повідомили в СБУ.

Згодом слідчі заочно повідомили олігарху про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за фінансування збройної агресії РФ. Досудове розслідування СБУ стосовно Дерипаски завершено, обвинувальний акт в січні 2025 року направлено до суду.

Теги: #націоналізація #вакс #олігарх #активи

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