Голова Міненерго радить бізнесу подбати про автономне енергопостачання на випадок НС в енергосистемі

Міністр енергетики Герман Галущенко порадив бізнесу забезпечити себе автономним енергопостачанням на випадок надзвичайних ситуацій в енергосистемі.

"Треба чесно визнавати, що ми живемо в умовах війни. І якщо в цих умовах у вас є можливість мати резерв, наприклад, забезпечити підприємства автономними генераторами, то перестрахуйте себе. Ми робимо все, щоб цей резерв не знадобився, але, якщо він знадобиться - нехай він у вас буде", - наводить пресслужба міністерства слова його очільника в релізі за результатами зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації в четвер.

Водночас очільник Міненерго наголосив, що внаслідок атак агресора постраждала значна частина енергетичної інфраструктури України, і, найімовірніше, в наступному опалювальному сезоні ворог продовжить атаки на енергетичний сектор, включно з газовою інфраструктурою.

Водночас, за його словами, Міненерго докладає максимальних зусиль, щоб відновити якомога більшу кількість об'єктів генерації та передачі і забезпечити електропостачання протягом найбільш критичного, зимового періоду. Крім того, ведуться також роботи з посилення фізичного захисту енергооб'єктів.

Як повідомлялося, за словами Галущенка, Україна за підсумками масштабної ремонтної кампанії планує до початку осінньо-зимового періоду повернути в енергосистему 1,7 ГВт пошкоджених потужностей.