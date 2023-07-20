ЄС пропонує створити в рамках Європейського фонду миру спецфонд для військових потреб України розміром EUR5 млрд на рік на наступні чотири роки

У Європейському Союзі розглядають можливість створити в рамках Європейського фонду миру спеціальний фонд на суму в EUR5 млрд на рік на наступні чотири роки, призначений виключно для військових потреб України для відбиття російської агресії в рамках довгострокових зобов'язань ЄС у сфері безпеки України.

Відповідне обговорення відбулося в четвер у Брюсселі в рамках Ради ЄС із питань закордонних справ, повідомив на пресконференції після засідання високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель. "Ми пропонуємо створити спеціальну присвячену (Україні) секцію в рамках Європейського фонду миру, щоб надати до EUR5 млрд на рік на наступні чотири роки на потреби оборони України", - повідомив він.

Боррель наголосив, що "це буде той самий інструмент - Європейський фонд миру, який дуже добре працює". "Ми і далі будемо його використовувати, але з призначеною секцією в ньому зі спеціальним фінансуванням, яке може обчислюватися цифрою, яку я зазначив, - EUR5 млрд на рік на наступні чотири роки. Це оцінка потреб і вартість наших довгострокових зобов'язань у сфері безпеки для України", - констатував високий представник ЄС.

Крім того, за словами Борреля, ЄС і далі навчатиме українських військових у рамках тренувальної місії.