Зеленський обговорив із прем'єром Ефіопії вихід РФ із зернової угоди та підготовку до Глобального саміту миру

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом Алі розповів про односторонній вихід РФ із Чорноморської зернової ініціативи, незаконне блокування судноплавства, обстріли портової та енергетичної інфраструктури України.

"Поінформував співрозмовника про те, що в рамках Чорноморської зернової ініціативи Україна відправила до Ефіопії близько 300 тисяч тонн продовольства і ще 90 тисяч тонн зерна в рамках окремої ініціативи "Grain from Ukraine. Я наголосив, що Україна досі готова залишатися гарантом світової продовольчої безпеки", - написав Зеленський у твіттері у четвер.

Також, за його словами, Україна зацікавлена розвивати двосторонні відносини з Ефіопією в сфері безпеки, цифровізації та інших.

"Поговорили про необхідність створення майданчика для діалогу з країнами Африки. Крім того, обговорили підготовку до Глобального саміту миру. Запросив пана Прем'єр-міністра відвідати Україну", - розповів глава Української держави.

Зеленський зазначив, що розмова стала першою в історії двосторонніх відносин телефонною розмовою глави Української держави з главою уряду Ефіопії.