Події

19:11 20.07.2023

Окупанти обстріляли Оріхів, один із постраждалих жителів міста помер у лікарні

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Окупанти обстріляли Оріхів, один із постраждалих жителів міста помер у лікарні

Помер один із чотирьох жителів міста Оріхів Запорізької області, які постраждали 19 липня внаслідок обстрілу російськими окупантами, повідомляється у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України в четвер.

"19 липня 2023 року внаслідок чергового обстрілу Оріхова поранено чотирьох місцевих жителів. Один із них від отриманих травм помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ніч на 20 липня російські військові завдали щонайменше п'яти ракетних ударів по селу Таврійське Запорізького району з зенітно-ракетних комплексів С-300.

"Унаслідок ворожої атаки пошкоджено дахи, фасади, вибито вікна приватних будинків, частково зруйновано корпус місцевого психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. Інформація про постраждалих уточнюється", - розповіли у відомстві.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

 

Теги: #жертви #обстріл #запорізька

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