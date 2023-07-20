Події

19:01 20.07.2023

Українська авіація за добу завдала 7 ударів по місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

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Українська авіація за добу завдала 7 ударів по місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

Авіація сил оборони України завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів за минулу добу.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, також українські захисники знищили один ворожий розвідувальний безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії за добу вразили шість артилерійських засобів російських окупантів на вогневих позиціях і станцію радіоелектронної боротьби ворога.

 

Теги: #авіація #удари

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