Українська авіація за добу завдала 7 ударів по місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

Авіація сил оборони України завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів за минулу добу.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, також українські захисники знищили один ворожий розвідувальний безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії за добу вразили шість артилерійських засобів російських окупантів на вогневих позиціях і станцію радіоелектронної боротьби ворога.