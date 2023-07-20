У Києві представили рекомендації ЮНЕСКО щодо порятунку культурної спадщини на територіях, які постраждали від руйнування Каховської ГЕС

Засідання міжвідомчого координаційного центру зі збереження культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції, відбулося в Києві в четвер, у ньому взяли участь представники ЮНЕСКО в Києві К'яра Бардескі та Юлія Федів.

Як повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП) України, вони презентували рекомендації ЮНЕСКО щодо порятунку культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Представниця ЮНЕСКО зазначила, що організація має збільшити допомогу для порятунку української культурної спадщини.

"Маємо всі разом використати всі можливості, аби врятувати українські культурні цінності. Водночас цінність людського життя має залишатися основним пріоритетом", - зазначив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики України повідомило, що формує план заходів із порятунку культурної спадщини на територіях, які постраждали внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції. "Координаційний центр уже звернувся до міжнародних інституцій щодо надання допомоги в збереженні, документуванні, дослідженні та музеєфікації об'єктів культурної спадщини та культурних цінностей на постраждалих територіях. Зокрема, МКІП тісно співпрацює з ЮНЕСКО в цьому напрямі", - розповіли у відомстві.

Заявлялося про необхідність обстежити близько 900 км лише берегової лінії і території, де розташовані козацькі січі та інші об'єкти, які були до підриву затоплені водами Каховського водосховища.