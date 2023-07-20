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15:16 20.07.2023

Україна може розглядати всі судна, що прямують у російські та окуповані порти, як такі, що перевозять військові вантажі - Міноборони

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Україна може розглядати всі судна, що прямують у російські та окуповані порти, як такі, що перевозять військові вантажі - Міноборони

Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів РФ і українських морських портів на тимчасово окупованій території, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі військового призначення з усіма відповідними ризиками.

"Крім того, судноплавство у районах північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року. Відповідну навігаційну інформацію для мореплавців уже оприлюднено", - йдеться в заяві українського оборонного відомства, оприлюдненій у четвер.

У Міноборони наголосили, що РФ укотре грубо порушила універсальне для всього світу право на вільне судноплавство і свідомо підриває продовольчу безпеку, прирікаючи на голод мільйони людей.

"Відкрито погрожуючи цивільним суднам, які перевозять продукти харчування з українських портів, здійснюючи ракетні обстріли й атаки дронами на цивільну інфраструктуру у мирних містах, навмисно створюючи військову загрозу на торговельних маршрутах, Кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки, насамперед для російських суден і суден, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, розташованих на тимчасово окупованій Росією території України", - зазначили у відомстві.

Наголошується, що відповідальність за всі ризики повністю лягає на російське керівництво.

"Доля крейсера "Москва" доводить, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі", - заявили в Міноборони.

Теги: #рф #судна #міноборони #заява

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