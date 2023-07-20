Волонтери ТЧХУ допомогли 10 постраждалим унаслідок ракетної атаки в Миколаєві

Волонтери Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) чергують на місці ліквідації наслідків нічної російської ракетної атаки в Миколаєві та надали першу допомогу десятьом постраждалим.

"Чергова нічна атака на Миколаїв... Три екіпажі волонтерів загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста Миколаївської області оперативно виїхали на місце влучання... Триває розбір завалів. Волонтери продовжують чергувати на місці спільно з іншими рятувальними службами", - повідомляється на сторінці ТЧХУ у фейсбуці в четвер.

Як повідомлялося, внаслідок нічної ракетної атаки РФ на Миколаїв одна людина загинула, 19 постраждали (по медичну допомогу звернулися вісім осіб - госпіталізовано двох, зокрема дитину). Зруйновано кілька поверхів триповерхового будинку, пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки.