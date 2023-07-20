Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу одеситам і миколаївцям після ударів окупантів по житлових масивах

Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу Одесі та Миколаєву після повітряних ударів окупантів по житлових масивах і цивільній інфраструктурі.

"Миколаїв, Одеса. За останні дні ворог завдав масованих ударів по житлових кварталах і цивільних об'єктах українських міст. Десятки поранених, є загиблі. Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу всім постраждалим, а саме: лікування, реабілітація та психологічна допомога", - ідеться в інформації СКМ у фейсбуці у четвер.

Уточнюється, що для отримання підтримки потрібно звертатися за безоплатним номером гарячої лінії 0 (800) 509 001 (з понеділка по п'ятницю), або в месенджер фонду у фейсбуці http://m.me/AkhmetovFDU.