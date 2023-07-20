Унаслідок вечірнього ворожого обстрілу Куп'янська загинула мирна мешканка

Російські окупаційні війська обстріляли Куп'янськ близько 20:00 у середу, є загибла, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Загинула 50-річна жінка, пошкоджень зазнали приватні домоволодіння", - йдеться в повідомленні.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та задокументували наслідки обстрілу. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).