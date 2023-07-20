Події

10:43 20.07.2023

Унаслідок вечірнього ворожого обстрілу Куп'янська загинула мирна мешканка

1 хв читати

Російські окупаційні війська обстріляли Куп'янськ близько 20:00 у середу, є загибла, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Загинула 50-річна жінка, пошкоджень зазнали приватні домоволодіння", - йдеться в повідомленні.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та задокументували наслідки обстрілу. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: #харківська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:23 20.07.2023
Козача Лопань зазнала масованого ворожого обстрілу, загинув місцевий житель

Козача Лопань зазнала масованого ворожого обстрілу, загинув місцевий житель

09:04 20.07.2023
Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Миколаїв збільшилася до 19 людей

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Миколаїв збільшилася до 19 людей

23:14 19.07.2023
Унаслідок вечірнього обстрілу Очакова пошкоджено п'ятиповерхівку, поранено чоловіка

Унаслідок вечірнього обстрілу Очакова пошкоджено п'ятиповерхівку, поранено чоловіка

16:48 19.07.2023
"Кернел" підтверджує значні пошкодження активів у порту "Чорноморськ"

"Кернел" підтверджує значні пошкодження активів у порту "Чорноморськ"

01:17 19.07.2023
Окупанти обстріляли Покровський район, 5 поранених, серед них двоє дітей

Окупанти обстріляли Покровський район, 5 поранених, серед них двоє дітей

21:10 18.07.2023
Кількість жертв квітневого ракетного удару по Умані збільшилася до 24 осіб

Кількість жертв квітневого ракетного удару по Умані збільшилася до 24 осіб

11:16 18.07.2023
Кількість загиблих унаслідок обстрілу Білопілля Сумської області зросла до трьох - мер

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Білопілля Сумської області зросла до трьох - мер

08:43 18.07.2023
Двоє жителів Куп'янська постраждали в результаті ворожих обстрілів

Двоє жителів Куп'янська постраждали в результаті ворожих обстрілів

19:24 17.07.2023
Окупанти вдарили по Кіндрашівці на Харківщині, почалася пожежа, інформація про постраждалих уточнюється

Окупанти вдарили по Кіндрашівці на Харківщині, почалася пожежа, інформація про постраждалих уточнюється

17:07 17.07.2023
Ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію дітей із Вовчанської громади - голова Харківської обладміністрації

Ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію дітей із Вовчанської громади - голова Харківської обладміністрації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сирський: Наразі створено всі умови для того, щоб ми повернули Бахмут

Профільний комітет Ради прибрав із законопроєкту про англійську мову вимогу демонстрації англомовних фільмів мовою оригіналу - В'ятрович

"Вагнерівці" продовжують прибувати до Білорусі, їх кількість наразі не становить загрози - Держприкордонслужба України

Козача Лопань зазнала масованого ворожого обстрілу, загинув місцевий житель

Унаслідок нічної атаки по Одесі загинула одна людина - ОВА

ОСТАННЄ

Сирський: Наразі створено всі умови для того, щоб ми повернули Бахмут

Кількість постраждалих унаслідок атаки по Одесі зросла до восьми осіб - голова ОВА

Профільний комітет Ради прибрав із законопроєкту про англійську мову вимогу демонстрації англомовних фільмів мовою оригіналу - В'ятрович

Операції ЧФ РФ після виходу із "зернової угоди" стримуватимуть українські безпілотні кораблі та ракети - британська розвідка

Обстріли РФ і негода стали причиною відключень е/е у понад 150 населених пунктах

У Росії немає ракет, які були б сильнішими за волю українців перемогти, - Зеленський

"Вагнерівці" продовжують прибувати до Білорусі, їх кількість наразі не становить загрози - Держприкордонслужба України

Унаслідок нічної атаки по Одесі загинула одна людина - ОВА

У ПС ЗСУ пояснили, чому ППО складно боротися з ракетами "Онікс"

Унаслідок нічної атаки по Миколаєву загинула людина - "Суспільне"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА