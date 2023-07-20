Сили оборони ліквідували 530 окупантів, 19 артсистем, 33 БПЛА, 14 крилатих ракет, 6 танків, 6 бронемашин, 3 реактивні системи залпового вогню, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 240010 (+530) осіб ліквідовано, танків - 4129 (+6) од, бойових броньованих машин - 8065 (+6) од, артилерійських систем - 4592 (+19) од, РСЗВ - 692 (+3) од, засоби ППО - 433 (+3) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 310 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3918 (+33), крилатих ракет - 1293 (+14), кораблів/катерів - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7134 (+29) од, спеціальна техніка / спеціальне обладнання - 685 (+2)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюються.