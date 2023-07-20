20 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 512 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 512 RUSSIAN AGRESSION

20 липня в Україні та в світі відзначають День шахів. Ще сьогодні - Міжнародний день Місяця і Міжнародний день торта.

У Болгарії – День святого Іллі, у Норвегії - День народження спадкоємного принца Хокона Магнуса. В Аргентині та Бразилії - День друга.

Цього дня, 1797 року було вперше виконано гімн "Єще Польска нє згінела,...", а в 1917-му зареєстровано торгову марку BMW.

20 липня 1924 року під час проведення в Парижі VIII літніх Олімпійських ігор було засновано Міжнародну шахову федерацію.

Православна церква вшановує пам'ять святих Фоми і Акакія.

Католицька церква вшановує пам'ять Святого Аполлінарія, єпископа і мученика.

Міжнародний день шахів

Із 1966 року за ініціативи Всесвітньої шахової федерації ФІДЕ, 20 липня святкують Міжнародний день шахів. Шахісти обрали цю дату, бо саме цього дня 1924 року в Парижі було засновано їхню федерацію.

Свято відзначають у 178 країнах, а з 2011 року воно є і Днем шахів в Україні.

Назва гри походить із перської: шах мат - володар помер. Батьківщиною шахів є Індія. Там у V столітті з'явилася попередниця шахів - гра Чатуранга.

Вважається, що гра в шахи сприяє розвитку пам'яті, розумових здібностей, творчого та логічного мислення.

За даними ФІДЕ, сьогодні шахи як вид спорту визнано в 107 країнах світу, у який грають десятки мільйонів гравців на всіх континентах, і в середньому щодня проводиться понад 60 мільйонів ігор. Перший комп'ютер, який грав у шахи з міжнародним гросмейстером, називається DeepThought. Це сталося в листопаді 1988 року в США.

Міжнародний День Місяця

Щорічно 20 липня відзначається Міжнародний день Місяця, встановлений резолюцією Генасамблеї ООН у грудні 2021 року.

Дату для свята обрано на честь річниці першої висадки людини на Місяць 1969 року в межах місячної місії "Аполлон-11".

Ініціатива проведення Дня Місяця народилася у США, де вперше тематичні заходи відбулися 1971 року, коли президент Річард Ніксон оголосив 20 липня Національним днем висадження на Місяць на честь річниці історичної космічної місії.

Церковне свято

20 липня православні вшановують пам'ять святих Фоми і Акакія. Святий Фома народився в Малеї, жив у IX ст. У молодості був багатим і хоробрим воїном. З Божої милості полюбив Христа й одягнув чернечу рясу. Віддалившись від усіх світських справ, він відвідував благочестивих пустельників. Згодом Тома оселився на Малейській горі в Лаконії, де боровся з численними спокусами. Помер Тома в глибокій старості. Біля його гробниці відбувалися численні чудеса.

Святий Акакій Синайський жив у VI столітті. Був послушником у монастирі. Лагідний чернець був дуже терплячий і беззаперечно слухав свого наставника, у якого був жорсткий характер. Він змушував преподобного працювати понад міру, морив його голодом, нещадно бив. Незважаючи на таку поведінку, преподобний Акакій покірно переносив ці приниження і дякував Господу за все. Незабаром святий помер. Після його смерті колишній наставник провів залишок свого життя в усамітненні біля гробу Акакія, він говорив іншим ченцям "Я вчинив убивство". На думку Івана Ліствичника, великим старцем, який говорив із померлим, міг бути сам Іван Савваїт (Мовчальник), який розповів йому це.

Іменини: Маргарита, Анастасія, Сергій.