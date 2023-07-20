Події

00:15 20.07.2023

Шмигаль обговорив з Урсулою Фон дер Ляєн експорт української агропродукції

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Шмигаль обговорив з Урсулою Фон дер Ляєн експорт української агропродукції

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн ситуацію з експортом української агропродукції.

"Продуктивна розмова з Урсулою Фон дер Ляєн про сприяння експорту агропродукції. Домовилися про спрощення процедур, розбудову нових пунктів пропуску та логістичних шляхів", - написав Шмигаль на своїй сторінці у Твіттері.

Крім того, зазначив прем'єр, під час бесіди "скоординували підготовку нового фінансового інструменту UkraineFacility для економічного розвитку та відновлення".

Своєю чергою голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також написала у своєму Твіттері: "Після сьогоднішніх безжалісних атак Росії на Одесу та рішення заблокувати Чорноморську зернову ініціативу ми працюватимемо разом, щоб підтримати виведення української агропродовольчої продукції на світові ринки".

 

 

Теги: #україна #єс #експорт #агропродукція

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