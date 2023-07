Український Червоний Хрест засуджує незаконні дії білоруського Червоного Хреста на окупованих територіях України

Український Червоний Хрест засуджує дії білоруського Червоного Хреста на окупованих територіях України, зокрема, заявляє про участь його представників у депортації дітей з української території. Про це йдеться в оприлюдненій офіційній позиції організації.

"Український Червоний Хрест категорично засуджує дії білоруського Червоного Хреста щодо їхньої діяльності на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Луганській та Донецькій областях", - йдеться в заяві.

"Це обумовлено тим, що на національному телеканалі "Білорусь 1" з’явився сюжет "ДІТИ ВІЙНИ"/"ДЄТІ ВОЙНИ", де генеральний секретар білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов/Дмітрій Шевцов відвідав з нібито гуманітарною місією тимчасово окуповані території України, а саме Маріуполь, Сєверодонецьк і Лисичанськ. У даному сюжеті генеральний секретар наголошує на активній участі білоруського Червоного Хреста в депортації дітей з територій України", - зазначають в офіційному зверненні.

Крім того, наголошують в Українському Червоному Хресті, напередодні оприлюднення сюжету з'явилася інформація в телеграм-каналах "про попередні поїздки Шевцова на тимчасово окуповані українські території, де він був у камуфляжі та з шевроном із символом "Z" на рукаві".

"Вище зазначені дії підтверджують свідому позицію білоруського Червоного Хреста щодо підтримання політики викрадання дітей та легалізації агресії рф проти України. Це свідчить не лише про умисне ігнорування організацією своїх статутних зобов'язань в рамках Міжнародного руху, а й про вчинення нею серйозних порушень міжнародного гуманітарного права", - заявили в організації.

Український Червоний Хрест закликав International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, International Committee of the Red Cross та всі національні товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця засудити участь Білоруського Червоного Хреста в депортації українських дітей та їхніх дій в межах міжнародно визнаних державних кордонів України і розглянути питання щодо виключення білоруського Червоного Хреста із Міжнародного Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.