Інтерфакс-Україна

Події

15:12 30.03.2025

Волонтери УЧХ взяли участь у пошуково-рятувальних роботах після атак РФ по Харкову та Кривому Рогу

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Волонтери УЧХ взяли участь у пошуково-рятувальних роботах після атак РФ по Харкову та Кривому Рогу

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) взяли участь у пошуково-рятувальних роботах після масованої російської атаки безпілотних літальних апаратів по Харкову та ракетного обстрілу по Кривому Рогу.

"Харків. Вчора ввечері місто зазнало чергового масованого удару безпілотних літальних апаратів… На місцях влучань працювала команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області. Спільно з іншими рятувальними службами провели евакуацію постраждалих з місць обстрілів та взяли участь у пошуково-рятувальних роботах", - написав УЧХ у Фейсбуці у неділю.

Волонтери також провели обхід пошкоджених будинків та квартир, надавали першу допомогу та першу психологічну допомогу постраждалим і передавали поранених екіпажам "швидких".

Команда УЧХ також надавала допомогу на місці ракетного удару РФ у Кривому Розі.

Волонтери Криворізької ланки Дніпропетровського обласного загону швидкого реагування надали першу допомогу трьом людям, ще дванадцятьом – першу психологічну допомогу. Також волонтери провели поквартирний обхід будинків для виявлення постраждалих.

Як повідомлялось, у результаті ворожої атаки безпілотних літальних апаратів на Харків у суботу загинуло двоє людей, 35 поранених. Зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено офісні будівлі, військовий шпиталь, торговельні об'єкти, гаражі та автомобілі.

Російські окупанти атакували Кривий Ріг балістичними ракетами у суботу вдень.

Унаслідок ракетного удару по місту, за інформацією ДСНС України, семеро людей отримали поранення. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, магазин, автомийка та інфраструктурний об’єкт, пошкоджено понад двадцять автомобілів.

Теги: #допомога #тчху #удари #учх

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