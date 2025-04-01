За програмою "Перезавантаження" ВПО отримали 19 млн грн мікронтантової підтримки від УЧХ

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Український Червоний Хрест (УЧХ) за програмою "Перезавантаження" надав внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та іншим вразливим категоріям населення 19 млн грн мікрогрантової підтримки.

"Український Червоний Хрест від 2024 року розпочав впровадження програми "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування", одним з важливих напрямів якої стала підтримка ініціатив мікропідприємництва серед вразливих категорій населення. Торік сотні жителів Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської та Тернопільської областей подали заявки на участь в програмі. 184 учасники пройшли всі етапи, захистили свої бізнес-ідеї та отримали мікрогранти розміром 100 тис. грн кожен, що допомогло їм у відновленні або розвитку власної справи", - повідомив УЧХ у фейсбуку у вівторок.

За словами генерального директора УЧХ Максима Доценка, цього року вказана програма надасть підтримку окремим ініціативам у сфері мікропідприємництва, допомагаючи вразливим верствам населення започаткувати або відновити власний бізнес.

"Підтримка включає мікрогранти, розвиток бізнес-навичок, а також доступ до ділових мереж і ринків праці", - уточнив Доценко.

Будівельна компанія, туристичне агентство, салон краси, кав’ярня, виробництво натуральних цукерок і навіть медова ферма – це лише кілька прикладів діяльності, яку розвивають відтепер переможці конкурсу мікрогрантової підтримки.

Цього року планується чергова видача мікрогрантів. Заявки на участь будуть оцінюватися за певними критеріями. Учасниками програми можуть стати зареєстровані внутрішньо переміщені особи, які мають можливість здійснювати господарську діяльність у межах громади У програмі також можуть брати участь місцеві жителі, які постраждали від війни, включаючи ветеранів, їхні родини та особи, які втратили роботу або бізнес. Учасниками програми можуть бути працездатні люди віком від 18 до 65 років з числа вразливих категорій населення.

Програму "Перезавантаження" підтримують міжнародні партнери, включаючи Іспанський Червоний Хрест, Данський Червоний Хрест та Швейцарський Червоний Хрест.