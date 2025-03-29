Інтерфакс-Україна

Події

11:45 29.03.2025

Волонтери УЧХ зазнали контузій під час російської атаки БпЛА по Дніпру

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Волонтери УЧХ зазнали контузій під час російської атаки БпЛА по Дніпру
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) зазнали контузій під час нічної масованої російської атаки БпЛА по Дніпру.

"Поруч із машиною наших волонтерів впав БПЛА внаслідок чого всі, хто був всередині, отримали контузію", - повідомив УЧХ у суботу у Фейсбуці.

В УЧХ також розповіли, що волонтери загону швидкого реагування працювали у кількох місцях ураження. Вони надавали першу домедичну та психологічну допомогу постраждалим. Крім цього волонтери провели обхід будинків та прилеглої території.

Як повідомлялось, в результаті повітряної атаки по Дніпру загинули 4 людини, 21 отримали поранення. Масований удар БпЛА спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль. Пошкоджено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Теги: #дніпро #постраждалі #волонтери #тчху #учх

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