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21:22 19.07.2023

Кулеба в ООН закликав держави Африки об'єднати зусилля для забезпечення продовольчого експорту з України

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Кулеба в ООН закликав держави Африки об'єднати зусилля для забезпечення продовольчого експорту з України

Україна завжди була і прагне залишатися надійним гарантом продовольчої безпеки для країн Африки і закликає їх об'єднати зусилля для забезпечення продовольчого експорту з України після виходу РФ із "Зернової угоди", заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вийшовши із "Зернової угоди", Росія поставила під загрозу життя мільйонів людей у всьому світі, насамперед в Африці та Азії. Я щиро вірю, що наші тісні стосунки, партнерство та активна взаємодія можуть допомогти розв'язати багато проблем, зокрема, пов'язаних із експортом українських зернових на світовий ринок", - заявив Кулеба під час спілкування з постійними представниками групи африканських країн в ООН.

Він зазначив, що зерно можна транспортувати автомобільним і залізничним транспортом до портів у Румунії, Болгарії та Польщі, але навіть за умови збільшення обсягів поставок такими шляхами покрити необхідні потреби зерна на світовому ринку неможливо.

Міністр закликав усі країни Африки спільно працювати над втіленням Формули миру, запропонованої президентом України.

"На сьогодні єдиним документом, який відповідає принципам і резолюціям ООН, є "Формула миру" президента Зеленського. Закликаємо вас активно долучатися до її втілення та наближення справедливого й сталого миру в Україні", - зазначив він.

Також Кулеба наголосив на символічності зустрічі, яка відбулася в Міжнародний день Нельсона Мандели. Глава МЗС нагадав, що Україна як держава-засновник ООН зробила значний внесок у деколонізацію Африки та боротьбу з апартеїдом. Як незалежна держава Україна брала активну участь в операціях з підтримання миру в Африці: понад 300 українських блакитних шоломів служили в чотирьох відповідних місіях ООН.

Міністр додав, що тільки в тісній співпраці можна подолати будь-які проблеми, зокрема російський удар по світовій продовольчій безпеці.

 

 

Теги: #зерно #оон #кулеба

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