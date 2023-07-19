Події

19:51 19.07.2023

"ДТЕК" повернув світло знеструмленим через нічну атаку РФ споживачам Одеської області

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"ДТЕК" повернув світло знеструмленим через нічну атаку РФ споживачам Одеської області

Енергохолдинг "ДТЕК" відновив електропостачання споживачам Одеської області, знеструмленим унаслідок нічної повітряної атаки російських агресорів.

"Унаслідок нічної атаки росіян було пошкоджено енергообладнання в Одеській області, через що без світла залишилося майже 3 тис. сімей. Наразі енергетикам "ДТЕК" вдалося повернути світло всім жителям області", - йдеться в його повідомленні в телеграм-каналі в середу ввечері.

Крім того, "ДТЕК" зазначив, що за останні дві доби його фахівці відновили електропостачання для 33 тис. сімей у 47 населених пунктах Донецької області.

Як повідомлялося, за даними Міністерства енергетики, унаслідок повітряної атаки росіян у ніч на 19 липня було пошкоджено та відключено лінії електропередачі, унаслідок чого 3 тис. споживачів в Одеській області та частково один населений пункт у Миколаївській було знеструмлено.

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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