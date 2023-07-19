Спека не слабшає в європейських країнах, метеорологи фіксують температурні рекорди

Аномальна спека продовжує завдавати незручностей жителям низки країн південної Європи, зокрема Іспанії та Італії, повідомляють у середу європейські ЗМІ.

Температура повітря на Сицилії вдень наблизилася до 47 градусів за Цельсієм, найвищий показник було зафіксовано в Агрідженто і Трапані. Служби охорони здоров'я острова повідомляють про збільшення на 20% кількості звернень громадян до лікарень.

Щонайменше у 20 містах Італії продовжує діяти впроваджений владою підвищений рівень небезпеки через спеку. Йдеться, зокрема, про Рим, Флоренцію та Болонью. Міністр охорони здоров'я Італії Ораціо Скілаччі закликав жителів і туристів проявляти підвищену пильність і уникати перебування під прямими променями сонця з 11:00 до 18:00. Тим часом у Римі спостерігаються перебої з подачею електроенергії на тлі різкого зростання використання кондиціонерів.

Іспанські метеорологічні служби в середу повідомили про те, що середня температура прибережних вод побила рекорд для цієї пори року. Так, вода в середньому прогрілася до 24,6 градуса за Цельсієм, що на 2,2 градуса вище, ніж середній показник для цієї пори. У деяких частинах температура води перевищила 28 градусів за Цельсієм.

Складна ситуація спостерігається в Греції та на Кіпрі. Грецькі синоптики фіксують пікові показники в 39 градусів за Цельсієм на сході країни і в 41 градус на заході. Крім того, в Афінах до вихідних очікують 43 градуси за Цельсієм. На Кіпрі реєструють температуру приблизно 40 градусів за Цельсієм, у п'ятницю та суботу ситуація, за прогнозами, погіршиться, буде ще спекотніше.

У Греції на тлі 40-градусної спеки продовжують поширюватися природні пожежі. Сотні людей евакуйовано. До боротьби з вогнем залучено пожежників, які прибули з інших країн, зокрема Польщі, Румунії та Словаччини.

Напередодні в низці регіонів на південному сході Франції зафіксували температурні рекорди. У департаменті Ар'єж повітря вперше за історію метеоспостережень прогрілося до 40,6 градуса за Цельсієм. Рекордну температуру зафіксовано і в Ренно на Корсиці - 38,3 градуса за Цельсієм.

Крім того, вода в Середземному морі в районі Ніцци прогрілася до 29,2 градуса за Цельсієм, що стало найбільшим показником за всю історію спостережень у цьому регіоні.

У Всесвітній метеорологічній організації (ВМО) напередодні попередили, що температура вище 40 градусів за Цельсієм протримається в багатьох регіонах світу впродовж декількох днів.